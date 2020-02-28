Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ/Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) на базе CIF в итальянском порту Аугуста, 27 февраля составила 53,67 доллара за баррель, что на 2,73 доллара меньше предыдущего показателя, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 52,87 доллара за баррель, что на 2,66 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 47,60 доллара за баррель, что на 2,67 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 27 февраля составила 52,27 доллара за баррель, что на 2,68 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс на 28 февраля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Гюнель Зейналова)