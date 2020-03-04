Минэнерго о прогнозах по использованию альтернативной энергии в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Целью Азербайджана является доведение до 2030 года доли возобновляемых источников энергии в мощностях производства электроэнергии до 30 процентов.

Об этом сказал Trend директор департамента энергетической эффективности и экологии министерства энергетики Азербайджана Алескер Гасанов.

"Глава государства Ильхам Алиев в своих выступлениях высказывал мнение об этой цели", - отметил он.

Согласно "Стратегической дорожной карте по развитию коммунальных услуг (электрической и тепловой энергии, воды и газа) в Азербайджане", утвержденной Указом Президента Азербайджана от шестого декабря 2016 года № 1138, обеспечение производства экологически чистой электроэнергии определено стратегической целью, ввод в эксплуатацию новых генерирующих мощностей: 350 мегаватт по ветровой энергии, 50 мегаватт по солнечной энергии и 420 мегаватт по возобновляемым источникам энергии в объеме 20 мегаватт по биоэнергии.

Напомним, что в настоящее время в Азербайджане предпринимаются последовательные шаги для развития альтернативной энергетики. С этой целью ведутся переговоры с иностранными компаниями и инвесторами, включая компании из Китая, ОАЭ, США и ЕС.

Отметим, что альтернативный источник энергии является возобновляемым ресурсом, он заменяет собой традиционные источники энергии, функционирующие на нефти, природном газе и угле, которые при сгорании выделяют в атмосферу углекислый газ, способствующий росту парникового эффекта и глобальному потеплению. Причина поиска альтернативных источников энергии - потребность получать её из энергии возобновляемых или практически неисчерпаемых природных ресурсов и явлений. Другие их достоинства - экологичность и экономичность.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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