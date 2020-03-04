Нефть дорожает более чем на 1,5% в ожидании мер от ОПЕК+ по сокращению добычи

Мировые цены на нефть растут более чем на 1,5% в среду утром, инвесторы с надеждой ждут мер со стороны ОПЕК+ по стабилизации цен на сырье из-за падения спроса, вызванного коронавирусом. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,6% — до 52,69 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,63%, до 47,95 доллара за баррель.

В среду внимание инвесторов переключилось на Вену, где 4 марта начинается заседание ОПЕК+. Участники рынка с надеждой ждут мер по сокращению добычи сырья с целью стабилизировать цены после резкого снижения спроса, вызванного вспышкой коронавируса.

Аналитики Barclays, чье мнение приводит агентство Рейтер, отмечают, что неопределенность в отношении степени снижения спроса в результате вспышки вируса и неясных сроков восстановления добычи в Ливии может повлиять на решение альянса. Накануне СМИ сообщили, что технический комитет ОПЕК+ выступает за дополнительное сокращение совокупного объёма добычи нефти странами альянса в диапазоне от 600 тысяч до 1 миллиона баррелей в сутки.

"Сейчас для ОПЕК+ не время осторожничать. Избыток сырья, ожидающийся во втором квартале требует ощутимых мер со стороны картеля, чтобы привести его к уровню до вспышки COVID-19", — цитирует слова аналитиков агентство.

Инвесторы также обратили внимание на данные по запасам нефти в США. По данным API, запасы сырья в стране на прошлой неделе выросли на 1,69 миллиона баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о росте показателя на 2,64 миллиона баррелей.