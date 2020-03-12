СМИ узнало о снижении цен на нефть тремя странами ОПЕК

Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили снизить цены на свою нефть в апреле, в то время как ОАЭ снизили цену для февральских продаж. Об этом пишет Bloomberg.

Как пишет СМИ, это произошло на фоне ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией.

Уточняется, что Ирак намерен снизить цены на нефть марки Basrah Light на пять долларов за баррель при поставках в Азию в следующем месяце. Saudi Aramco снизила цену на сорт Arab Medium на шесть долларов. Кувейт снизил цену продажи для азиатских покупателей так же, как Саудовская Аравия.

Объединенные Арабские Эмираты, как отмечает агентство, все еще устанавливают цены задним числом.

Производитель снизил стоимость своих четырех сортов для февральских продаж на 1,63 доллара за баррель с января.

При этом иракская государственная компания по сбыту нефти SOMO планирует увеличить экспорт в апреле.