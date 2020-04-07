Казахстан примет участие во встрече ОПЕК+

БАКУ/Trend/ - Казахстан примет участие во встрече министров стран ОПЕК и государств, не входящих в картель (ОПЕК+), запланированной на девятое апреля 2020 года, передает во вторник Trend со ссылкой на министерство энергетики страны.

«Казахстан всегда был приверженцем конструктивного диалога, выполняя принятые на себя обязательства в рамках Соглашения ОПЕК+. Мы надеемся на достижение положительных результатов по итогам предстоящих переговоров. При этом, наблюдаемый дисбаланс на мировом нефтяном рынке говорит о том, что усилий только лишь стран ОПЕК+ не будет достаточно, и ситуация требует активного участия всех участников рынка», - говорится в сообщении министерства.

По состоянию на 08:15 девятого марта 2020 года было отмечено рекордное падение стоимости барреля нефти Brent - до 31,30 доллара.

Нефтяные котировки обрушились на фоне новостей о том, что участники ОПЕК+ в пятницу не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия - дополнительно сократить добычу. В результате с первого апреля обязательств ограничивать добычу нет ни у кого.

Напомним, что соглашение ОПЕК о сокращении добычи нефти было подписано 10 декабря 2016 года, продлевалось четыре раза (последний раз - первого июля 2019 года - на девять месяцев).

В рамках решения о дополнительном сокращении добычи нефти до конца первого квартала 2020 года, принятого на седьмой Конференции ОПЕК+, Казахстан принял на себя обязательства по поддержанию добычи нефти на уровне 1,843 миллиона баррелей в сутки против 1,86 миллиона баррелей в сутки ранее.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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