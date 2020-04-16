Венгерская Mol Group завершила сделку по купле-продаже доли в азербайджанских проектах

БАКУ/Trend/- Венгерская компания Mol Group успешно завершила ранее объявленную сделку с Chevron Global Ventures Ltd и Chevron BTC Pipeline Ltd в связи с приобретением их доли в проекте разработки блока «Азери-Чыраг-Гюнешли» (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия и в нефтепроводе Баку-Тбилиси Джейхан (БТД), сообщает в четверг Trend со ссылкой на Mol Group.

Таким образом, Mol Group приобрела 9,57 процента акций в АЧГ и 8,9 процента акций в БТД.

Общая сумма сделки составила 1,57 миллиарда долларов.

Отметим, что контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.

Общая протяженность нефтепровода БТД составляет 1768 километров, из которых 443 километра пролегают по территории Азербайджана, 249 километров - по территории Грузии,1 076 километров - по территории Турции. Строительство трубопровода началось в апреле 2003 года, а его заполнение нефтью - 18 мая 2005 года.

(Автор: Ляман Зейналова)