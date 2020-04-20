SOCAR Turkey намерен внедрить цифровую трансформацию Petkim в других компаниях холдинга (ИНТЕРВЬЮ)

БАКУ/ Trend/ - Планируется внедрить цифровую трансформацию в нефтехимическом комплексе Petkim и других компаниях холдинга в департаменте по переработке и нефтехимии SOCAR Turkey.

Об этом сказал в интервью Trend заместитель генерального директора по цифровизации и технологиям в департаменте по переработке и нефтехимии SOCAR Turkey Мурад Абдуллаев.

«Как вы знаете, дополнительные инвестиции вкладывались в Petkim с 2008 года, когда он был приобретен SOCAR у Администрации приватизации Турции за 2,40 миллиарда долларов. В этом контексте, для удовлетворения спроса в нефтехимическом секторе, который имеет высокий потенциалом роста, с 2008 года в Petkim были вложены дополнительные инвестиции на общую сумму более 1 миллиарда долларов (около 100 миллионов долларов в год). В соответствии с видением и стратегией нашей компании, мы определили цифровое преобразование как обязательное условие в процессе модернизации Petkim и сосредоточились на способах применения этого подхода во всех бизнес-процессах нашей компании», - сказал он.

Абдуллаев отметил, что для этой цели в 2018 году был создан департамент по цифровизации и технологиям.

«Под моим руководством была создана команда по цифровизации, чтобы завершить наше видение цифровизации, которое выходит за рамки понимания классических информационных технологий. В качестве первого шага на пути к цифровизации Petkim, мы создали Цифровую Академию Petkim в 2018 году. Мы организовали различные тренинги в Цифровой Академии, чтобы улучшить цифровое мышление наших коллег, то есть расширить их способности цифрового мышления»,- добавил он.

Абдуллаев отметил, что с учетом всех этих событий можно сказать, что 2019 год был «годом цифровой трансформации Petkim».

«С 2018 года мы распространяли культуру цифровизации во всех сегментах Petkim и реализовали более 20 проектов по цифровизации. Действительно, в результате нашей работы Petkim стала единственной компанией в Турции, которая вошла в список Global Lighthouse Network Всемирного экономического форума (WEF) 2020 года, который проводит бенчмаркинг компаний во всем мире по стандартам инновационных и цифровых приложений. Список включает 44 компании, которые подали пример в сфере цифровых приложений в своей области. Все эти компании лучше всех применяют принципы Industry 4.0», - добавил он.

Абдуллаев отметил, что эта выдающаяся награда ясно показывает, насколько продвинут Petkim в цифровой трансформации.

«Наши цифровые приложения представлены как «лучшие практики» и представляют собой самый высокий стандарт цифровых приложений в своей области. Мы гордимся этим успехом. Большинство проектов по цифровизации, которые мы начали в Petkim с 2018 года, были завершены, и мы начали получать положительные результаты этих проектов уже с 2019 года. Мы не ограничиваемся этим, и постоянно реализуем новые проекты, так как считаем, что такое преобразование - бесконечный процесс, который будет продолжаться параллельно с глобальными процессами и внедрением передовых технологий. Мы будем продолжать разрабатывать и реализовывать новые проекты по цифровизации, чтобы идти в ногу с глобальными преобразованиями и даже разрабатывать приложения, которые будут задавать направление сектора», - сказал он.

Далее Абдуллаев добавил, что в ноябре 2019 года Petkim, НПЗ STAR, SOCAR Storage (SOCAR Depolama) и SOCAR Distribution (SOCAR Dagitim), которые являются интегрированной цепочкой создания стоимости SOCAR Turkey, объединились в департамент SOCAR Turkey по переработке и нефтехимии.

«Теперь наша цель - распространить эту цифровую трансформацию, которую мы начали в Petkim, на другие компании группы в нашем подразделении. В соответствии с этой задачей усилия и инвестиции по оцифровке наших процессов будут продолжены в 2020 году », - сказал он.

Абдуллаев сказал, что в Цифровой академии были организованы различные тренинги для более чем 300 сотрудников, включая высшее руководство, чтобы обеспечить наличие компетентных человеческих ресурсов в цифровой и аналитической областях и продолжать цифровую трансформацию в компании.

«Проводятся тренинги под названием «Цифровая осведомленность», «Продвинутые аналитические знания и знание данных», «Оцифровка процессов» и «Интернет вещей и робототехника». Приложения, которые будут использоваться в Petkim, такие как bootcamp, а также практические занятия, также разрабатываются в Цифровой академии. В частности, приложения, появившиеся в результате углубленных аналитических тренингов, уже начали создавать добавленную стоимость для Petkim. Благодаря предложениям наших сотрудников мы разработали более эффективные производственные процессы внутри компании. Мы проанализировали множество различных сценариев, создав процессы и алгоритмы принятия решений на основе данных. В качестве примера можно привести проект по модели оптимизации этиленовой печи (EFOM), который мы применили на заводе по производству этилена Petkim. Благодаря этому проекту можно создавать 54 миллиарда сценариев каждые 15 минут вместо восьми сценариев работы печи раз в неделю. Таким образом, наиболее удачные сценарии применяются к реальным процессам. Мы подали заявки в Турецкое ведомство по патентам и товарным знакам и Европейское патентное ведомство на этот проект, который мы разрабатываем. В настоящее время заявки находятся на рассмотрении », - сказал он.

В результате этих усилий эффективность, производительность, энергоэффективность и качество продукции Petkim повышаются, отметил Абдуллаев.

«Я также хотел бы отметить, что мы сотрудничаем со всемирно известным Массачусетским технологическим институтом (MIT). Воспользовавшись обширным опытом этого учреждения, мы сделали еще один шаг к процессу цифрового преобразования. Кроме того, мы также продолжим реализацию совместных проектов со стартапами по производству и развитию процессов в сотрудничестве со Стамбульским техническим университетом (ITU), Университетом Богазичи и Ближневосточным техническим университетом. В этом контексте в 2019 году Petkim поддержал «Big Bang Start-up Challenge» Центра инкубации «ITU Cekirdek» в 2019 году, который является вторым лучшим центром инкубации в Европе и третьим лучшим в мире, и внимательно следили за представленными там проектами», - сказал он.

Таким образом, в компании также появилась возможность знакомиться с предпринимателями, которые выделяются своими проектами среди тысяч кандидатов и открыть возможности сотрудничества, сказал Абдуллаев.

«Наша главная цель в области оцифровки - сделать Petkim, который является лидером в своей области, самой цифровой компанией в Азербайджане и Турции. Поэтому мы непрерывно продолжаем наши усилия, чтобы сделать нашу компанию цифровой компанией со всеми ее сотрудниками и культурой. Petkim - это компания с более чем полувековым опытом. Сочетая этот опыт с новыми перспективами и технологиями, мы стараемся извлечь максимальную пользу из наших обширных знаний. Обеспечивая эффективность деятельности Petkim и улучшая качество его продукции, мы способствуем экономическому развитию Азербайджана и Турции», - добавил он.

Абдуллаев отметил, что также планируется обеспечить долгосрочную устойчивость операций, используя технологии дополненной и виртуальной реальности в процессах поддержки, таких как обслуживание и безопасность рабочих мест.

«Благодаря этим проектам мы обеспечили эффективность и улучшение не только в производстве, но и в финансовом, кадровом и других секторах Petkim. На самом деле, эти улучшения все более положительно влияют на наши финансовые показатели из года в год. Реализованные нами проекты оцифровки в ближайшие годы обеспечат финансовый вклад в размере около 43 миллионов долларов в нашу компанию», - сказал в заключение Абдуллаев.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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