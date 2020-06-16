В США прогнозируют падение добычи сланцевой нефти в стране до 7,63 млн баррелей в сутки

Падение добычи сланцевой нефти в США в июле 2020 года по отношению к июню составит 93 тыс. баррелей - до 7,632 млн баррелей в сутки (б/с). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в отчете Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

При этом фактическая добыча сланцевой нефти в июне оказалась на 1,2% ниже значений, ожидаемых ведомством в предыдущем прогнозе, - лишь 7,725 млн б/с.

Снижение объемов извлечения ожидается во всех семи нефтеносных районах, где сосредоточена добыча трудноизвлекаемой нефти, отмечается в отчете. Наибольшее падение прогнозируется на проектах в формации Игл-Форд, где среднесуточное производство сланцевой нефти должно снизиться в июле на 28 тыс. баррелей - до 1,17 млн б/с.

Снижение добычи по сравнению с фактическими июньскими данными ожидается также в формации Анадарко на 26 тыс. баррелей в сутки - до 416 тыс. б/с, в Найобрарской формации - на 25 тыс. баррелей в сутки - до 613 тыс. б/с и в американском Пермском бассейне - на 7 тыс. баррелей в сутки - до 4,263 млн б/с.

Также добыча сланцевой нефти в июле будет снижаться в Баккеновской формации - на 5 тыс. баррелей - до 998 тыс. баррелей в сутки. В формациях Хейнсвилл и Аппалачи, как ожидает Минэнерго, показатели изменятся незначительно - снижение на 1 тыс. б/с - до 36 тыс. б/с и 133 тыс. б/с соответственно.

Ранее EIA понизило прогноз на 2020 год по добыче нефти в США на 1,11% - до 11,56 млн баррелей в сутки. Прогноз на 2021 год понижен до 10,84 млн баррелей в сутки.