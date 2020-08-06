Разведка США изучает данные о создании Эр-Риядом завода по обработке урана

Энергетика 6 августа 2020 07:39 (UTC+04:00)
Разведка США изучает данные о создании Эр-Риядом завода по обработке урана

Американские разведывательные службы изучают сведения о попытках Саудовской Аравии построить предприятие, предназначенное для производства так называемого желтого пирога (англ. yellow cake) - концентрата, получаемого в процессе обработки урановой руды. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщают источники в американской администрации.

По их данным, в последние недели в американском разведывательном сообществе проводился тщательный анализ данных, касающихся предполагаемого строительства завода в пустыне в районе города Аль-Улы. Источники издания указывают, что создание такого предприятия, которое якобы осуществляется в сотрудничестве с Китаем, может привести к получению Эр-Риядом ядерного топлива, которое впоследствии может быть использовано в создании ядерного оружия. По информации издания, американская разведка располагает спутниковыми снимками местности, которые указывают на то, что строительство завода началось там в 2014 году.

В Госдепартаменте отказались комментировать сведения источников газеты, однако подчеркнули, что Вашингтон "регулярно предупреждает всех своих союзников о рисках сотрудничества с КНР в вопросах мирного использования ядерной энергии". По мнению представителей американского внешнеполитического ведомства, это впоследствии может обернуться "ограничениями, стратегическим давлением и кражей технологий". "Мы настоятельно рекомендуем нашим партнерам работать только с проверенными поставщиками, которые строго придерживаются принципов нераспространения [ядерных вооружений]", - указали в Госдепе.

Во вторник газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники из числа должностных лиц стран Запада, сообщила о том, что Саудовская Аравия при помощи двух китайских компаний строит на северо-западе королевства предприятие, предназначенное для производства "желтого пирога". По ее данным, строительство вызывает обеспокоенность США и их союзников, которые подозревают, что Эр-Рияд оставляет в силе возможность разработки ядерных вооружений. Министерство энергетики Саудовской Аравии на запрос газеты "категорически опровергло" сведения о строительстве предприятия по получению уранового концентрата в пустыне в районе Аль-Улы.

Саудовская программы ядерной энергетики
В июле 2017 года правительство королевства одобрило проект развития мирной атомной энергетики, основная цель которого - освобождение от нефтяной зависимости. Эта концепция развития предусмотрена в программе "Видение-2030", инициированной кронпринцем в 2015 году и направленной, в том числе на уход от углеводородного сырья. В ноябре 2018 года наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд дал старт ряду крупных проектов, в том числе созданию в королевстве первого исследовательского ядерного реактора на базе Центра науки и технологий им. Короля Абдель Азиза (King Abdulaziz City for Science and Technology, KACST).

Министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман в сентябре прошлого года заявил о планах в перспективе добывать и обогащать уран для национальной программы ядерной энергетики. Глава ведомства указал, что его страна планирует начать с двух ядерных реакторов для исследований, но не привел при этом сроков, в которые планируется начать такие исследования.

Как сообщалось ранее, один из ведущих мировых экспортеров нефти планирует к 2030 году вырабатывать 9,5 гигаватт электроэнергии за счет возобновляемых источников. В планах строительство 16 ядерных реакторов на территории страны.

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