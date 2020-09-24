БАКУ/ Trend/ - Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) будет продолжать вносить необходимые тактические изменения в свою инвестиционную деятельность, сообщили Trend в SOFAZ.

"Стоит отметить, что инвестиционная политика SOFAZ направлена на создание диверсифицированного и долгосрочного инвестиционного портфеля в рамках требований, которые отражены в нормативных документах, регулирующих нашу деятельность. Несмотря на то, что SOFAZ, начиная с 2012 года начал осуществлять инвестиции в рискованные активы, такие как акции, недвижимость и золото, преобладающей частью инвестиционного портфеля (67 процентов) являются инструменты с фиксированной доходностью. Основываясь на этом, а так же учитывая возросшую волатильность и неопределенность на рынках, были предприняты меры по дальнейшему увеличению доли государственных облигаций, с целью уменьшения инвестиционных рисков, включая также кредитные риски. В зависимости от того, как будет меняться макроэкономическая ситуация на мировых рынках, SOFAZ будет продолжать вносить необходимые тактические изменения в свою инвестиционную деятельность", - сказали в Фонде.

Отметим, что SOFAZ создан в 1999 году, на тот момент его активы составляли 271 миллион долларов.

Согласно положению о Госнефтефонде, его средства могут быть использованы для строительства и реконструкции стратегически важных инфраструктурных объектов, а также для решения важных общенациональных проблем.

Основными целями SOFAZ являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, накопление средств для будущих поколений и поддержание текущих социально-экономических процессов в стране.

(Автор: Ляман Зейналова. )

Твиттер: @Lyaman_Zeyn