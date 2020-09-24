БАКУ /Trend/ - «Южный газовый коридор» будет способствовать укреплению энергетической безопасности Грузии и Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Грузии, об этом было сказано в ходе встречи главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова со своим грузинском коллегой Давидом Залкалиани.

«Была отмечена важность нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум. Стороны выразили уверенность, что реализация проекта «Южный газовый коридор» будет способствовать укреплению энергетической безопасности стран и обеспечению поставок дополнительных объемов энергоносителей из региона Каспийского моря на европейский рынок», - говорится в сообщении.

Стороны отметили, что Азербайджан является одним из важнейших торговых партнеров Грузии и необходимо приложить дальнейшие усилия для развития железнодорожных и транспортных коридоров.

Стороны выразили готовность продолжить совместную работу по повышению транзитного потенциала стран на международном уровне.

(Автор: Тамилла Мамедова.)