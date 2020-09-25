Нефть дорожает в надежде на восстановление спроса

Цены на нефть в пятницу утром растут на надеждах на продолжающееся восстановление спроса. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,55% — до 42,17 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,6%, до 40,55 доллара за баррель.

В пятницу утром цены на нефть демонстрируют уверенный рост, поскольку инвесторы с надеждой смотрят на перспективы восстановления спроса, ожидая, что даже несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, страны откажутся от жестких карантинных мер и вторая волна не нанесет спросу столь же сильный урон, как первая. Так, ранее на неделе минэнерго США сообщало о снижении запасов нефти в стране за неделю.

При этом по итогам недели ожидается падение цен на "черное золото", поскольку риски вокруг коронавируса сохраняются, в то время как возобновление добычи в Ливии может привести к увеличению предложения. СМИ сообщали, что министр нефти Ирака Ихсан Абд аль-Джаббар заявил, что страна рассчитывает на соглашение с ОПЕК+ по увеличению экспорта нефти. Неделей ранее министр сказал, что Ирак разработал план по компенсации до конца 2020 года своего перепроизводства нефти в рамках сделки ОПЕК+. Оба эталона также находятся на пути к ежемесячному снижению, которое станет первым с апреля.

"По большому счету ничего не изменилось со стороны предложения, что оказывает влияние на цены на нефть", — сказал Джеффри Халли, старший аналитик рынка OANDA.