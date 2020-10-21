В Казахстане планируется развитие базовых элементов ИКТ-архитектуры недропользования
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Большинство памятников на оккупированных территориях или арменизированы, или разрушены - госслужба Азербайджана
Распространение недостоверной информации некоторыми сайтами не повлияет на отношения Катара и Азербайджана - посольство
Азербайджан и Россия укрепляют двустороннее сотрудничество в сфере инновационного развития и цифровой экономики
АЗЕРТАДЖ направил обращение в ведущие мировые новостные агентства в связи с террористическими атаками Армении на Гянджу
Политическому руководству Армении сейчас предстоит сделать несколько непростых шагов - российский эксперт
Мы обязаны свести к нулю число инфицированных COVİD-19 - зампред комитета по здравоохранению Милли Меджлиса
Реализация «дорожных карт» Азербайджана и России выводит стратегическое партнерство на высокий уровень
Мы закопали в землю свадебную кассету и фотоальбом в надежде, что через несколько дней вернемся домой... – вынужденная переселенка из Зангилана (ФОТО)
Агрессия Армении против невинных жителей Азербайджана - преступление, заслуживающее осуждения - пакистанский эксперт
Департамент гарантирования экспортных кредитов Великобритании имеет возможности для поддержки проектов в Азербайджане - баронесса Николсон
В тестовом экзамене для директоров школ примут участие 2 256 кандидатов - Минобразования Азербайджана
Центр развития государственно-частного партнерства Агентства по развитию МСБ Азербайджана стал членом Всемирной ассоциации WAPPP
Победное шествие азербайджанской армии - реальное разрешение карабахского конфликта, которое выгодно всем сторонам - российский политолог
В отношении Армении необходимо было вовремя ввести санкции, чтобы избежать сегодняшней ситуации - депутат
ПЕА будет выплачивать пособие детям, потерявшим родителей во время ракетной атаки армянских ВС на Гянджу (ФОТО)
Поднятие азербайджанского флага над Худаферинским мостом восстановило историческую справедливость - ученый