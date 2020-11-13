Нефть остается в минусе на опасениях вокруг коронавируса

Цены на нефть демонстрируют негативную динамику в пятницу днем на опасениях по поводу медленного восстановления мировой экономики и спроса на сырье из-за ускоряющегося роста числа заражений COVID-19 в мире. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,57%, до 43,29 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,85%, до 40,78 доллара за баррель.

Ключевым фактором, оказывающим давление на стоимость нефти, является продолжающееся распространение коронавируса, которое омрачает перспективы мировой экономики в целом, в том числе и спроса на сырье.

Кроме того, текущую динамику цен на нефть аналитики связывают с коррекцией после того, как они ощутимо росли с понедельника по среду. "Инвесторы фиксируют прибыль после недавнего ралли, поскольку мрачные перспективы мировой экономики ухудшают настроения участников рынка на фоне резкого увеличения числа случаев коронавируса и новых социальных ограничений. Ожидается, что на следующей неделе цены на нефть останутся под давлением, если распространение вируса продолжит ускоряться во многих частях мира", — сказал агентству Рейтер аналитик Daiichi Commodities Co Ltd. Коичи Мураками (Koichi Murakami).

В то же время, хотя цены на нефть снижаются в пятницу, по итогам текущей недели ожидается их рост вторую неделю подряд, чему способствовали надежды на появление вакцины от коронавируса. Исходя из текущих котировок, рост стоимости обеих марок нефти по итогам недели может составить около 9%.