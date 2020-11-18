ГНС Азербайджана зарегистрировала филиал компании по проекту разработки нефтегазового месторождения "Карабах"

БАКУ /Trend/ - 22 сентября 2020 года Государственная налоговая служба при министерстве экономики Азербайджана зарегистрировала филиал совместной операционной компании по проекту разработки месторождения "Карабах" в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на службу.

Согласно данным, Карабахское нефтегазовое месторождение, открытое в 2000 году, расположено в 130 километрах к востоку от Баку.

Начальные запасы нефти и газа месторождения оцениваются в 20 миллионов тонн нефти и 14 миллиардов кубометров газа.

Первая добыча нефти с карабахского месторождения ожидается в четвертом квартале 2022 года.

Законным представителем азербайджанского филиала Karabakh Joint Operating Company B.V. является Таир Дадашев.

(Редактор: Наталья Кочнева)