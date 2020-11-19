В Казахстане планируется развитие базовых элементов ИКТ-архитектуры недропользования

БАКУ /Trend/ - В настоящее время министерством энергетики Казахстана, в рамках внешней автоматизации и внутренней цифровизации, планируются создание и развитие базовых элементов ИКТ-архитектуры недропользования, сообщили Trend в министерстве.

По словам представителя министерства, цифровизация является инструментом, который позволит обеспечить транспарентность, исключить человеческий фактор, повысить качество принимаемых управленческих решений и в целом повысить производительность труда.

Так, на данный момент ведется деятельность по развитию икт-инфраструктуры, основной задачей которой является обеспечение коммуникационной средой посредством ЦОД, ВОЛС, 3g, 4g, 5g, lpwan, nbiot и спутниковой связи.

Также ведется приборизация субъектов отрасли: "Целью приборизации является обеспечение данными в режиме реального времени посредством цифровых измерительных приборов".

Также ведется деятельность по учету, т.е. сбору данных посредством учета сырой нефти и газового конденсата.

Министерством реализуется деятельность по развитию Data lake и углубленной аналитики, основными задачами которых является хранение данных, отчетность и аналитика посредством Единой государственной системой управления ТЭК.

Создается ситуационный центр - оперативное управление балансом внутреннего потребления, экспорта и передачи данных в Smart Data Ukimet.

Кроме того, министерством, совместно с международной консалтинговой компанией, было проведено исследование на предмет текущего уровня цифровизации нефтегазовой отрасли Казахстана.

"На основе данного анализа, министерство планирует утверждение стратегии цифровизации нефтегазовой отрасли Казахстана и карты отраслевых ИКТ-проектов", - сказали в министерстве.

(Автор: Наргиз Садыхова)