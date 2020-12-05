Малые электростанции "Суговушан" будут введены в строй за 3 месяца (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На территориях, освобожденных от оккупации азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего-победоносца Ильхама Алиева, много пригодных энергетических объектов, одними из которых являются малые гидроэлектростанции "Суговушан-1" и "Суговушан-2" (общей мощностью 7,8 мегаватт), расположенные в Суговушане, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ОАО "Азерэнержи".

Армяне повредили электростанции, унесли и сломали все, что можно было сломать. Несмотря на то, что повреждены машинные залы, агрегаты, генераторы, в том числе здание центра управления, выведены из строя панели и оборудование, подстанционные трансформаторы напряженности, рубильники и т.д., все будет восстановлено.

В АО подчеркнули, что подсчитан ущерб, нанесенный электростанциям, осуществлены проектные работы для их восстановления. Согласно проекту, в течение 3 месяцев работы будут завершены и электростанции будут введены в строй.

Представляем видеоролик о нынешнем состоянии малых ГЭС "Суговушан".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)