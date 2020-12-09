Проект газификации столицы Казахстана реализуют в три этапа до 2023 года

Проект газификации Нур-Султана будет реализован в три этапа до 2023 года. Поставлено более тысячи км газопровода. Теперь местный акимат прокладывает внутренние газомагистрали.

Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил аким Алтай Кульгинов, передает Trend. По его словам, на первом этапе проекта к частному сектору было подведено 300 километров газопровода.

«На сегодняшний день из центрального газопровода проложены и введены в эксплуатацию трубы к ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Сейчас на газе работают четыре водонагревательных котла. Остальные переведут на втором и третьем этапах. Соответствующие работы завершены в микрорайонах Коктал-1, Коктал-2, Агрогородок с населением более 100 тысяч человек. Также к газу подключены первые дома в ЖМ Юго-Восток, Железнодорожный, населённых пунктов по Карагандинской трассе и бывшей 40-ой станции. Более тысячи жителей получили технические разрешения в частном секторе, 3, 5 тысяч человек получили соответствующие консультации», - сказал аким столицы.

По словам А. Кульгинова, при полной газификации города количество вредных выбросов снизится более чем на 40 тысяч тонн.