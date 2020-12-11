На месторождении в Казахстане в опытную эксплуатацию введены первые скважины

БАКУ /Trend/ - 11 декабря 2020 года в Актюбинской области состоялась официальная церемония введения в опытную эксплуатацию двух скважин на месторождении Восточный Урихтау, передает Trend со ссылкой на АО НК «КазМунайГаз».

В мероприятии приняли участие председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев, первый заместитель акима Актюбинской области Нуржауган Калауов, заместитель председателя Правления по разведке и добыче АО НК «КазМунайГаз» Жакып Марабаев и генеральный директор ТОО «Урихтау Оперейтинг» Амангельды Таспихов. В ходе осмотра месторождения члены делегации посетили вахтовый городок, скважину ВУ-1 и дожимную насосную станцию.

Отметим, что решением инвестиционного комитета АО НК «КазМунайГаз» (далее – КМГ) в мае 2020 года была одобрена реализация первой фазы проекта Урихтау. В рамках реализации данной фазы предполагается ввод двух скважин месторождения Восточный Урихтау и пяти скважин месторождения Центральный Урихтау в декабре 2021 года.

При успешном завершении первой фазы и благоприятной экономической конъюнктуре будет рассмотрена возможность реализации второй фазы, которая предполагает эксплуатацию 58 скважин группы месторождений Урихтау, а также строительство ряда производственных объектов.

«В случае полномасштабной реализации проекта ожидаемая добыча может достигнуть до 1,5 млрд кубометров газа и 500 тысяч тонн нефти ежегодно. Учитывая, что извлекаемые запасы месторождения составляют порядка 12 млн тонн нефти и более 40 млрд кубометров газа, я уверен, что «Урихтау» займет свое достойное место в портфеле активов «КазМунайГаза», – отметил глава КМГ А. Айдарбаев.

Группа месторождений Урихтау находится в Мугалжарском районе Актюбинской области и включает в себя месторождения Центральный Урихтау, Восточный Урихтау и Южный Урихтау.

КМГ является учредителем и единственным участником ТОО «Урихтау Оперейтинг».

АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ) является ведущей вертикально-интегрированной нефтегазовой компанией Казахстана. КМГ управляет активами по всему производственному циклу от разведки и добычи углеводородов до транспортировки, переработки и предоставления специализированных услуг. Компания, основанная в 2002 году, представляет интересы Казахстана в нефтегазовой отрасли страны.

(Редактор: Наталья Кочнева)