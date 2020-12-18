SOCAR Georgia о снижении тарифов на социальный газ для Грузии

БАКУ /Trend/ - По итогам переговоров между министерством экономики и устойчивого развития, "Корпорацией нефти и газа" и компанией SOCAR Грузия получит социальный газ по сниженному тарифу в объеме 200 миллионов кубометров, сообщил Trend в пятницу гендиректор SOCAR Georgia Махир Мамедов.

"Мы снизили эту цену для Грузии, потому что предыдущая цена была высока и отставала от нынешних реалий жизни. Грузии это дает возможность стабилизировать цены на социальном рынке", - сказал он.

По словам Мамедова, Грузия тоже предприняла важный шаг навстречу.

"У Грузии имелся долг перед SOCAR, и, согласно контракту, он должен был быть возвращен в течение четырех лет. Страна вернула этот долг разом", - сказал он.

Что касается продолжения в будущем подобных льготных кампаний, то, по словам гендиректора SOCAR Georgia, это будет решаться в процессе дальнейших переговоров.

"Наш контракт - это живой механизм, и мы постоянно ведем переговоры по поводу различных его положений, совершенствуем или приспосабливаем его к той или иной ситуации. Тем более, что последний год полностью отличался в связи с пандемией. Цены на нефть и газ драматично падали на мировом рынке, даже те цены, по которым данная продукция поставлялась по долгосрочным контрактам", - подчеркнул гендиректор.

Отметим, что изменение в контракте на поставку социального газа, который действует с 2016 года, было внесено после встречи премьер-министра Грузии Георгия Гахарии, министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнавы, генерального директора "Корпорации нефти и газа" Георгия Бахтадзе и президента компании SOCAR Ровнага Абдуллаева.

Во время встречи были отмечены добрососедские отношения между Грузией и Азербайджаном и различные направления партнерства. Особое внимание было уделено инвестиционным проектам, осуществляемым SOCAR в Грузии, а также перспективам дальнейшего углубления сотрудничества.

Было отмечено, что "Грузинская корпорация" успешно сотрудничает с SOCAR в сфере природного газа, еще одним результатом чего является договоренность об оптимизации цены на социальный газ в стране.

(Автор: Тамилла Мамедова)