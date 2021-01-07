Туркменистан продолжает оставаться основным поставщиком авиакеросина в Грузию
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В Азербайджане по итогам 2020 года большинство операций по ценным госбумагам пришлось на первичный рынок
Предприниматели будут штрафоваться за нарушение правил по закупке полиэтиленовых пакетов - минэкологии Азербайджана
Фильм Азера Агаларова и Лейлы Бегим-Джафаровой удостоен награды фестиваля "Пять континентов" в Венесуэле
Инициатива Президента Ильхама Алиева продвигать наследие Низами Гянджеви очень важна для Азербайджана и всего мира - экс-президент Хорватии
На освобожденных территориях Азербайджана будут изучены возможности использования геотермальной энергии
Возбуждено уголовное дело по факту сожжения тела азербайджанского солдата армянами - Генпрокуратура Азербайджана
В рамках проекта "Большое возвращение" будут сняты фильмы о Карабахской войне – руководитель отдела кинематографии минкультуры Руфат Гасанов
Президент Ильхам Алиев: Впервые в истории азербайджанский газ уже вступил на европейское пространство
Президент Ильхам Алиев: Увеличились средства Нефтяного фонда, Азербайджан сохранил свои валютные резервы
Президент Ильхам Алиев: Славная Победа продемонстрировала всему миру нашу твердую волю, решительность нашего народа
Глава Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии провела пресс-конференцию (ФОТО)