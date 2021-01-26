Выход TAP за пределы проектной мощности может быть рассмотрен в случае устойчивого спроса

БАКУ/Trend/ - При наличии устойчивого долгосрочного спроса на расширение общей проектной мощности, превышающей 20 миллиардов кубометров в год, консорциум Трансадриатического трубопровода (TAP) может рассмотреть его экономическую и техническую осуществимость.

Об этом сказал Trend управляющий директор TAP Лука Скьепатти.

Он отметил, что необходимость расширения мощности трубопровода до 20 миллиардов кубометров в год определяется по итогам рыночных тестов: "ТАР был спроектирован с общей пропускной способностью 20 миллиардов кубометров в год. Коммерческая и нормативно-правовая база, созданная для ТАР до начала строительства, была основана на начальной фазе с мощностью 10 миллиардов кубометров в год и потенциальном ступенчатом расширении до общей мощности 20 миллиардов кубометров в год за счет установки дополнительных компрессоров".

Отметим, что 31 декабря 2020 года началась поставка азербайджанского газа в Европу через Трансадриатический газопровод.

Впервые в истории Азербайджану удалось экспортировать свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. После успешного подключения TAP к итальянской газораспределительной сети 15 ноября коммерческий природный газ был доставлен из Мелендуньо в Италии через SNAM Rete Gas (SRG) и из Nea Mesimvria (Неа Месимврия) в Грецию и Болгарию через DESFA.

Азербайджан, имеющий прямой доступ к европейскому рынку газа, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, диверсифицировал свои экспортные возможности.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Наталья Кочнева)

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