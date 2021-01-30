Месторождение "Достлуг" - крупный прорыв в азербайджано-туркменских энергетических отношениях

БАКУ /Trend/ - Соглашение по месторождению "Достлуг" является крупным прорывом в азербайджано-туркменских энергетических отношениях, заявил Trend специалист по энергетической безопасности Джон Робертс.

Его важность выходит далеко за рамки вопроса о том, сколько нефти или газа оно добавляет к региональному производству, поскольку дает конкретное доказательство того, что две страны могут эффективно сотрудничать по очень сложным энергетическим вопросам", - сказал он.

Робертс добавил, что теперь можно предусмотреть не только добычу нефти с месторождения "Достлуг", но и транспортировку газа от туркменских производителей Каспийского моря в Азербайджан, а через Азербайджан - потенциальным потребителям в Турции или даже дальше.

Теперь можно представить себе соединение между "Блок-1", рядом туркменских газовых месторождений на Каспии и близлежащими объектами в азербайджанских водах, которые позволили бы туркменскому газу течь на запад.

Коммерческие перспективы такого развития событий значительно продвинулись вперед в октябре 2014 года, когда малайзийская Petronas Carigali, эксплуатирующая "Блок-1" по соглашению о разделе продукции с Туркменским правительством, приобрела 15,5 процентов акций гигантского азербайджанского газового месторождения "Шахдениз", которое имеет производственные платформы чуть более чем в 100 километрах от "Блок-1".

Джон Робертс также добавил, что соглашение "Достлуг" означает, что политические перспективы такого соединения также выглядят весьма благоприятными.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

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