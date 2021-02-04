BP наращивает добычу газа и конденсата на «Шах Дениз»
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Занятия для учащиеся 10-11 классов пока будут проводиться в дистанционной форме - минобразования Азербайджана
Состоялось очередное заседание Координационного штаба по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: В трудные времена нашей истории, пережитые в прошлом году, мы стали свидетелями солидарности итальянского народа с нами
Президент Ильхам Алиев: Работа над вопросом, связанным с созданием Итальяно-азербайджанского университета, уже началась
Президент Ильхам Алиев: В связи с восстановительными и строительными работами уже приглашены несколько итальянских компаний
Действия ЮНЕСКО создают впечатление, что христианские памятники важнее мусульманских и еврейских – мнение