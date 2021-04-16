SOCAR назвала сроки начала заполнения газохранилищ

БАКУ /Trend/ - В конце текущей недели ожидается начало процесса заполнения газохранилищ.

Об этом сказал Trend в пятницу заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.

«Процесс извлечения газа из хранилищ был недавно приостановлен в связи с окончанием зимнего сезона. Остаток газа в подземных хранилищах на конец зимнего сезона составляет около 800 миллионов кубометров», - сказал он.

Отметим, что за период закачки газа с апреля по начало ноября 2020 года в хранилища были закачаны 2 миллиона кубометров газа.

В Азербайджане имеются два подземных газохранилища – "Калмазское" и "Гарадагское". Оба газохранилища находятся на балансе компании SOCAR.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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