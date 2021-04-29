«Татнефть» и «КазМунайГаз» развивают проекты в Казахстане

Компаниями подписаны Соглашение о намерениях развивать совместные проекты в сфере геологоразведки и разработки нефтяных месторождений, а также рамочный договор и дорожная карта проекта по производству бутадиена и его производных в Республике Казахстан, передает Trend со ссылкой на «Татнефть».

Церемония подписания состоялась на Саммите Евразийского экономического союза в Казани с участием Премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина, Премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина и Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Развитие дальнейшего сотрудничества своими подписями закрепили генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов и председатель Правления НК «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев.

В соглашении о намерениях стороны планируют совместную работу в области реализации геологоразведочных и нефтегазодобывающих проектов на территории Республики Казахстан. Компетенции «Татнефти» позволяют формировать научно-технические полигоны для геологоразведочных работ и разработки месторождений, проектировать разработку месторождений с подбором и реализацией геолого-технических мероприятий, методов увеличения нефтеотдачи и т.д.

Рамочный договор и дорожная карта проекта по производству бутадиена стали логичным продолжением Соглашения о базовых условиях взаимодействия по нефтегазохимического проекту «Татнефти» и НК «КазМунайГаз», подписанному 5 апреля 2021 года. Реализовать проект по производству бутадиеновых каучуков в Атырауской области «Татнефть» планирует до 2025 года.

В соответствии с новыми документами будет организована проектная компания и проведена предынвестиционная стадия с технико-экономическим обоснованием проекта.

Промышленное производство бутадиеновых каучуков планируется начать в Атырауской области Республики Казахстан в 2025 году на основе сырья компании ТОО «Тенгизшевройл». Мощность производства - 186 тысяч тонн бутадиеновых каучуков и 170 тысяч тонн изобутана в год. Готовая продукция будет поставляться на шинный завод KamaTyresKZ в Карагандинской области (совместное предприятие «Татнефти» и группы «Аллюр», Казахстан), а также на экспорт в страны Европы, Россию, Китай, Турцию и другие.

ПАО «Татнефть» - одна из крупнейших российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний, в составе которой динамично развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, шинный комплекс, сеть АЗС, электроэнергетика, разработка и производство оборудования для нефтегазовой отрасли и блок сервисных структур.

АО «Национальная компания» КазМунайГаз» является ведущей вертикально-интегрированной нефтегазовой компанией Казахстана. КМГ управляет активами по всему производственному циклу от разведки и добычи углеводородов до транспортировки, переработки и предоставления специализированных услуг. Компания, основанная в 2002 году, представляет интересы Казахстана в нефтегазовой отрасли страны.