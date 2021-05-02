Иран и Ирак обсудили расширение энергетического сотрудничества
Министр энергетики Ирака Маджид Махди Хантуш, который находится в Тегеране с официальным визитом, проведет сегодня переговоры с иранским коллегой Резой Ардаканианом, передает Trend со ссылкой на İRNA.
Накануне заместитель министра энергетики Ирана провел встречу с М.Хантушом.
Замглавы минэнерго Ирана и министр энергетики Ирака обсудили расширение энергетического сотрудничества между Багдадом и Тегераном.
Ранее иракский министр выразил надежду, что Иран положительно отреагирует на спрос Ирака на газ.
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