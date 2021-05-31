БАКУ /Trend/ - Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco объявила о ликвидации своей "дочки" в Азербайджане - ООО Aramco Overseas Company Azerbaijan.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу Азербайджана.

По ее информации, в связи с ликвидацией кредиторы могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Измир, 8 (бизнес-центр Hyatt Tower).

Напомним, что Aramco Overseas Company Azerbaijan была создана в 2018 году с уставным капиталом в 10 тысяч евро. Компания функционировала в области добычи нефти и газа, переработки и сопутствующих услуг.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @Fidan_Babaeva