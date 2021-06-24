Расширяется экономическое сотрудничество между Азербайджаном и ОАЭ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Расширяется экономическое сотрудничество между Азербайджаном и ОАЭ.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на минэкономики Азербайджана, в рамках визита в страну делегация ОАЭ во главе с министром экономики Абдуллой бин Тук Аль Мари сначала посетила могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения в Баку, почтила его память и возложила венок к могиле. Делегация также почтила память героев, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

В тот же день состоялась встреча делегации с министром экономики Микаилом Джаббаровым. В ходе встречи было подчеркнуто, что отношения между двумя странами, основанные на принципах взаимной дружбы и уважения, находятся на высоком уровне.

Отметив успешное сотрудничество в экономической сфере с ОАЭ, министр экономики Азербайджана довел до внимания, что взаимная торговля является одним из основных направлений сотрудничества: "В январе-мае 2021 года торговый оборот вырос на 41 процент, а экспорт - на более чем 40 процентов".

"Для развития торгово-инвестиционного сотрудничества между нашими странами применяется ряд механизмов, действует Торговый дом Азербайджана в Дубае, проводит деятельность торговый представитель Азербайджана в ОАЭ. Наша страна является активным участником инвестиционных форумов, проводимых в ОАЭ", - подчеркнул Джаббаров.

На встрече была отмечена эффективная роль Совместной межправительственной комиссии Азербайджан-ОАЭ в развитии экономического партнерства и достигнута договоренность о проведении очередного заседания комиссии в кратчайшие сроки.

Джаббаров отметил возможности сотрудничества в различных сферах и призвал бизнесменов ОАЭ воспользоваться созданным в Азербайджане благоприятным деловым и инвестиционным климатом и инвестировать в промышленные зоны.

Было отмечено, что присоединение обеих стран к сети Центров Четвертой промышленной революции открывает новые перспективы для сотрудничества в этой сфере.

Выразив удовлетворение визитом в Азербайджан, министр экономики ОАЭ Абдулла бин Тук Аль Мари подчеркнул успешное партнерство с Азербайджаном в ряде сфер, поделился мнением о потенциале расширения торгово-экономических связей.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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