БАКУ / Trend / - Обсуждается проект по внедрению и развитию системы электромобилей в Кыргызстане, сообщает Trend со ссылкой на 24.kg.

Инициатором проекта выступила торгово-промышленная компания «Аман».

Предлагается создать четыре бизнес-модели: электромобильный таксопарк, автосалон по продаже электромобилей, станции для зарядки электромобилей, мобильное приложение для пользователей электрокаров.

Целью рассматриваемого проекта являются уменьшение количества выбросов в атмосферу от автотранспорта, выделяющих углекислый газ в атмосферу, а также значительная экономия средств на содержание и обслуживание автомобилей в целом.

"Комиссией был поддержан проект, так как на сегодня основной целью государственной политики являются экологическая безопасность и обеспечение благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности в Кыргызстане", - говорится в сообщении.