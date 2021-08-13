Азербайджан в июле добывал более 700 тыс. баррелей нефти в сутки

БАКУ /Trend/ - В июле 2021 года суточная добыча нефти (включая конденсат) в Азербайджане составила 717 тысяч баррелей. Из них 606 тысяч баррелей пришлись на сырую нефть, а 111 тысяч баррелей – на конденсат, передает Trend со ссылкой на министерство энергетики.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с соглашением, Азербайджан в январе – июле 2021 года должен был сократить суточную добычу нефти на 123 тысячи баррелей с уровня октября 2018 года, когда добывалось 718 тысяч баррелей, и сохранить ее в объеме 595 тысяч баррелей в сутки.

Отметим, что согласно новому соглашению, достигнутому на заседании министров стран ОПЕК+ первого апреля, Азербайджан в мае – июле должен увеличить добычу нефти в общей сложности на 98 тысяч баррелей в сутки, в том числе в июле – на 10 тысяч - до 620 тысяч баррелей в сутки.

Напомним, что на 19 заседании министров стран ОПЕК и государств, не входящих в картель, Азербайджан поддержал решение о продлении «Декларации о сотрудничестве» до конца 2022 года. Документ предусматривает увеличение суточной добычи сырой нефти на 400 тысяч баррелей ежемесячно в августе – декабре 2021 года и частичную корректировку базового уровня добычи сырья с мая следующего года.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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