Реализация проекта строительства газопровода ТАПИ выгодна всему региону – МИД Пакистана

БАКУ /Trend/ - Реализация проекта строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) выгодна для всего региона, заявил журналистам глава пакистанского МИД Шах Махмуд Курейши после встречи с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, передает Trend со ссылкой на туркменские СМИ.

По его словам, только Афганистан получит один миллиард долларов в качестве транзитного сбора и роялти, и ожидается, что проект способствует созданию двух тысяч рабочих мест.

Глава ведомства сообщил, что в ближайшее время будет рассматриваться вопрос созыва встречи министров иностранных дел соседних стран для обсуждения ситуации в Афганистане.

Он отметил, что Пакистан и Туркменистан продолжат сотрудничество для проведения встреч по вопросам укрепления связей.

Курейши возглавил делегацию Пакистана на переговорах с Туркменистаном, в ходе которых стороны сосредоточились на вопросах взаимодействия в сфере энергетики, человеческих ресурсов и других областях.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Константин Шапиро)

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