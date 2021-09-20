Глава Минэнерго США обсудит в Польше укрепление энергосистем в регионе

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм намерена посетить 22-24 сентября Варшаву, где обсудит с коллегами из ряда стран вопросы, касающиеся создания более устойчивых энергосистем в регионе. Об этом говорится в заявлении, распространенном Минэнерго США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Глава американского ведомства во время поездки намерена принять участие в консультациях на уровне министров с представителями ряда стран Восточной и Центральной Европы, участвующих в Трансатлантическом партнерстве по сотрудничеству в области энергетики. Будет объявлено о том, что его в дальнейшем станут называть Трансатлантическим партнерством по сотрудничеству в области энергетики и климата.

Как следует из заявления, на встрече, одним из организаторов которой будет Польша, в число ключевых вопросов войдет "развитие чистой энергетики и сотрудничество в сфере климата", а также "создание более прочных и устойчивых энергосистем в регионе".

Грэнхолм во время поездки также примет участие во встрече в рамках стратегического диалога США и Польши в сфере энергетики и проведет консультации с представителями Латвии, Литвы и Эстонии.

Трансатлантическое партнерство по сотрудничеству в области энергетики было создано в 2019 году. Оно нацелено на развитие сотрудничества между энергетическими секторами экономик ряда европейских стран и США.