Бухарский НПЗ Узбекистана начал производство бензина АИ-98

БАКУ/Trend/- Бухарский НПЗ Узбекистана начал производство высокооктанового бензина с АИ-98, сообщает Trend со ссылкой на Узбекнефтегаз.

В компании отмечают, что это первое в Узбекистане собственное производство бензина этой марки. Подготовительные исследования велись с начала 2021 года.

Автомобильный бензин марки АИ-98 преимущественно используется в автомобилях с моторам имеющими повышенную степень сжатия от 12 до 14. Благодаря высоким антидетонационным свойствам (октановым характеристикам) бензин АИ-98 повышает мощность работы двигателя и улучшает динамику разгона, снижая уровень вибрации и шума, и существенно снижает расход топлива.

Получен сертификат соответствия на серийное производство автомобильного бензина АИ-98 в соответствии с требованиями стандарта O`zDSt 3031:2015 «Бензины автомобильные.Технические условия».

Бухарским нефтеперерабатывающим заводом в сентябре–декабре текущего года ожидается производство 36,5 тыс. тонн АИ–91, 13,1 тыс. тонн АИ–92, 1,4 тыс. тонн АИ–95, из них 848 тонн высокооктанового автобензина марки «QuWatt».

Также планируется производство 14,9 тыс. тонн дизельного топлива Евро–4, 11,4 тыс. тонн Евро–5, до конца второго полугодия 2021 года завершить строительство 2-х емкостей в объеме 5 000 кубометров для хранения синтетического керосина «Uzbekneftegaz GTL».

На сегодняшний день Бухарский нефтеперерабатывающий завод выпускает 9 видов продукции с более чем 19 марками.