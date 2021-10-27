В ПО "Азеригаз" обнародовали детали процедуры установки новых газовых счетчиков

Энергетика 27 октября 2021 13:53 (UTC+04:00)
В ПО "Азеригаз" обнародовали детали процедуры установки новых газовых счетчиков

БАКУ /Trend/ - При замене газовых счетчиков с истекшим сроком эксплуатации учитываются пожелания абонентов в связи с установкой новых счетчиков.

Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный директор ПО "Азеригаз" Руслан Алиев.

По его словам, при замене абонент может отказаться от установки механического газового счетчика.

"Механические счетчики не устанавливаются абонентам в обязательном порядке. У нас достаточно новых смарт-счетчиков. При их замене по желанию абонента может быть установлен новый смарт-счетчик", - сказал Алиев.

Отметим, что согласно правилам, установленным Государственной службой по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком, проверки бытовых газовых счетчиков проводятся раз в пять лет.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)

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