SOFAZ снизил объем реализованной на аукционах валюты на 3,6%

Энергетика 1 ноября 2021 15:49 (UTC+04:00)
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