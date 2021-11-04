ICGB получила лицензию на транспортировку природного газа по территории Болгарии

БАКУ/Trend/ - ICGB AD, которая является проектной компанией по строительству интерконнектора Греция-Болгария (IGB), получила лицензию на транспортировку природного газа на 35 лет на территории Болгарии, сообщили Trend в компании.

Ожидается, что аналогичное разрешение будет принято по поводу поставок на территории Греции на 50 лет.

"Лицензирование является ключевым шагом на пути к подготовке интерконнектора к этапу эксплуатации и является подтверждением того, что ICGB подготовлен с точки зрения ресурсов, технически и финансово для транспортировки газа. Приобретение этой лицензии на транспортировку природного газа является обязательным шагом перед началом процедуры сертификации компании в качестве независимого оператора по транспортировке природного газа - процесса, который завершается утверждением национальных органов регулирования энергетики Болгарии и Греции и Европейской комиссии", - сказали в компании.

Как отмечается, работы по строительству IGB продвигаются быстрыми темпами, сварочные работы выполнены на 96 процентов.

Отметим, что IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована. Подписан контракт на поставку одного миллиарда кубометров газа с "Шах Дениз-2" на основе долгосрочного контракта с "Булгаргаз".

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Эльдар Пашаев)

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