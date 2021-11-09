Благодаря TAP ситуация с энергобезопасностью в Италии лучше, чем в других европейских странах - гендиректор Snam

БАКУ /Trend/ - Благодаря Трансадриатическому трубопроводу (TAP) ситуация с энергобезопасностью в Италии лучше, чем в других европейских странах.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал генеральный директор компании Snam, одного из акционеров TAP, Марко Алвера.

«В период резкого скачка и нестабильности цен на газ и напряженности в поставках во всем мире Snam увеличивает свои инвестиции, чтобы внести вклад в энергетическую безопасность, ситуация с которой в Италии сегодня лучше, чем в других европейских странах, благодаря ее хранилищам и вводу в эксплуатацию TAP. Результаты первых девяти месяцев показывают устойчивость нашего основного бизнеса, рост числа новых ассоциированных компаний, таких как De Nora, и постоянное внимание к оптимизации финансовой структуры компании», - сказал Алвера, слова которого приводятся в отчете компании за третий квартал 2021 года.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по ТАР. На сегодня по TAP поставлено в общей сложности 6 миллиардов кубометров газа. На данный момент пропускная способность TAP составляет 10 миллиардов кубометров газа в год, из которых 8 миллиардов предназначены для Италии. Объем поставляемого в Италию природного газа покрывает примерно до 10 процентов спроса на него в этой стране.

(Автор: Ляман Зейналова)

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