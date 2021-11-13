Азербайджанская нефть подешевела
БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 12 ноября понизилась на 0,24 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 84,13 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.
На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 0,25 доллара и составила 83,22 доллара за баррель.
Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,22 доллара - до 79,21 доллара за баррель.
Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 12 ноября снизилась на 0,37 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 82,65 доллара за баррель.
Официальный курс на 13 ноября составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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