Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 23 ноября выросла на 1,7 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 83,27 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 1,73 доллара и составила 82,53 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,74 доллара - до 78,8 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 23 ноября выросла на 1,72 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 82,83 доллара за баррель.

Официальный курс на 24 ноября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Константин Шапиро)