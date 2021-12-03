БАКУ/Trend/ - Подготовлена концепция по созданию зоны "зеленой энергии" на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Азербайджана Тебриз Аммаев в ходе панельных дискуссий Экономического форума UNEC.

"Известно, что стратегическая цель - создать на освобожденных территориях зону “зеленой” энергетики. Министерство энергетики Азербайджана и Государственное агентство по возобновляемым источникам энергии при министерстве приступили к изучению международного опыта в этой области. В результате соответствующей экспертизы в данной области была проведена первоначальная оценка потенциала возобновляемых источников энергии. Совместно с японской компанией TEPSCO, консалтинговой компанией, специализирующейся в этой области, был разработан концептуальный документ по созданию зоны "зеленой энергии" на освобожденных территориях. После рассмотрения предложений соответствующих государственных органов обновленная версия была передана в правительство", - сказал он.

По словам Аммаева, эта концепция в первую очередь предусматривает использование "зеленой энергии" в этой области, и вместе с консалтинговой фирмой мы изучили международный опыт.

Сформировано концептуальное понимание области зеленой энергетики, добавил он.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)