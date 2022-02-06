Цена на Azeri Light на пороге $100 - SOCAR о факторах роста

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 4 февраля выросла на 4,23 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 99,3 доллара за баррель. На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 4,23 доллара и составила 98,39 доллара за баррель.

Говоря в факторах роста цен, заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов сказал Trend, что цена на нефть Azeri Light так или иначе зависит от коньюнктуры рынка и цен на эталонные сорта нефти.

"В целом, рост цен на нефть в последнее время был обусловлен в первую очередь ростом спроса, связанным с улучшением эпидемиологической ситуации в мире и оживлением мировой экономики. С другой стороны, производители нефти не могут в короткие сроки нарастить добычу до уровня производства, который был до пандемии. В то время, как в последние дни рост цены на энергоресурсы связывают в некоторой степени с геополитическими рисками, очевидно, что рост цены обозначился еше до обострения геополитической ситуации в мире",- сказал он.

По словам Ахмедова, основная причина здесь относительно медленный рост произвоства нефти и связан он со снижением уровня инвестиций в разработку и разведку новых месторождений в последние годы.

"Когда наблюдается снижение цен на нефть, сокрашаются инвестиции, падает добыча - в итоге нефть становится дефицитным товаром и цена на нее снова растет. Через некоторое время, когда достигнут избыток нефти на рынке, описанный цикл вновь повторяется",- заключил представитель SOCAR.

(Автор: Ляман Зейналова)