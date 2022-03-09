Цены на газ в Европе упали на тысячу долларов

Цены на газ в Европе после скачка выше 3,3 тысячи долларов за тысячу кубометров к закрытию торговой сессии потеряли почти тысячу долларов. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Стоимость апрельских фьючерсов на открытии торгов достигла 2870 долларов и спустя несколько минут поднялась до ценового максимума в 3309,6 доллара. Затем котировки начали снижаться и к закрытию торговой сессии опустились до 2330 долларов за тысячу кубометров.

3 марта Международное энергетическое агентство (МЭА) предложило Евросоюзу план по снижению зависимости от российского газа. Согласно ему, сократить импорт более чем на 50 миллиардов кубометров в течение года можно в том числе за счет поиска альтернативных источников, максимального использования АЭС и ставки на альтернативную энергетику.