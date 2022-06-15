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Азербайджанская нефть подорожала

Энергетика Материалы 15 июня 2022 09:24
Азербайджанская нефть подорожала

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 14 июня повысилась на 4,57 доллара относительно предыдущего показателя и составила 133,34 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 4,6 доллара – до 132,04 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 3,8 доллара, составив 90,99 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 14 июня повысилась на 4,09 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 132,06 доллара за баррель.

Официальный курс на 15 июня составляет 1,7 AZN/USD.

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