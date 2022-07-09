Названы показатели добычи нефти и газа в Азербайджане в I полугодии 2022 г.

БАКУ /Trend/ - В январе - июне 2022 года Азербайджан экспортировал 81,2 процента добытой нефти.

Об этом, как сообщает в субботу Trend, написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в Twitter.

В публикации отмечается, что добыча нефти в Азербайджане в отчетный период составила 16,5 миллиона тонн, а ее экспорт - 13,4 миллиона тонн.

"Азербайджан в первом полугодии 2022 года увеличил добычу газа на 15,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - до 23,4 миллиарда кубометров, 11,2 миллиона кубометров из которых было экспортировано", - написал Шахбазов.