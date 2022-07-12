США считают, что ОПЕК может нарастить объемы добычи нефти

Американские власти полагают, что ОПЕК может предпринять дополнительные шаги по наращиванию нефтедобычи. Об этом заявил в понедельник на брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Во-первых, мы уже видели, что ОПЕК предприняла значимый шаг с точки зрения увеличения добычи нефти в июле и августе. Это был позитивный шаг, мы его приветствовали", - отметил он, говоря о том, будет ли президент США Джо Байден во время предстоящего ближневосточного турне добиваться от стран региона наращивания добычи. "Мне нечего сказать прямо сейчас, поскольку подобные обсуждения лучше вести за закрытыми дверями. Но мы считаем, что есть возможность для дальнейших шагов, которые можно предпринять. Мы посмотрим, как это будет происходить", - добавил Салливан.