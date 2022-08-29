Маск заявил о необходимости нефти и газа для мира

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск видит необходимость в добыче нефти и газа для поддержания цивилизации, наряду с развитием устойчивых источников энергии, передает Trend со ссылкой на Прайм.

"Трезво оценивая ситуацию, я думаю, что мы должны использовать нефть и газ в краткосрочной перспективе, потому что иначе цивилизация рухнет", — цитирует агентство Рейтер слова Маска на энергетической конференции в Норвегии.

Отвечая на вопрос журналистов, следует ли Норвегии продолжать бурение на нефть и газ, Маск ответил: "Я думаю, что в настоящее время некоторые дополнительные исследования оправданы".

"Одна из самых больших проблем, с которыми когда-либо сталкивался мир, — это переход к устойчивой энергетике и устойчивой экономике. Для этого потребуется несколько десятилетий", — приводит агентство слова миллиардера.

По его словам, морская ветроэнергетика в Северном море в сочетании со стационарными аккумуляторными батареями может стать ключевым источником энергии. "Это может обеспечить мощный, устойчивый источник энергии в зимний период", — сказал он.