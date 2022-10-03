bp активно работает над мерами усиления кибербезопасности в нефтяной индустрии - Бахтияр Асланбейли

БАКУ /Trend/ - bp активно работает над мерами по усилению кибербезопасности в нефтяной индустрии.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал вице-президент bp по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли в ходе саммита на тему «Глобальная гибридная война и кибербезопасность».

«Сегодня нефтяная индустрия нуждается не только в традиционных мерах безопасности, но и в кибербезопасности. Мы также представляем частный сектор, который в последнее время все чаще подвергается кибератакам», - сказал он.

По словам Асланбейли, сотрудники компании проходят соответствующую подготовку в сфере кибербезопасности.

«Один из наших проектов также имеет образовательный характер. Мы работаем с университетами над проектами в сфере кибербезопасности, созданием лабораторий в этой сфере», - добавил он.