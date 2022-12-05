ОПЕК+ в октябре снизил добычу на 60 тысяч баррелей в сутки

Страны ОПЕК+ в октябре снизили добычу нефти к сентябрю на 60 тысяч б/с, в то время как должны были снизить на 100 тысяч б/с, сообщил источник, знакомый с отчетом альянса, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Согласно решению ОПЕК+, квоты на добычу нефти в октябре снижались на 100 тысяч б/с к сентябрю.

Так, страны ОПЕК, участвующие в сделке, которым в октябре было предписано снизить добычу нефти на 63 тысячи б/с к сентябрю, в реальности снизили ее на 210 тысяч б/с - до 25,2 млн б/с. Таким образом, отставание от разрешенного уровня производства нефти странами ОПЕК в октябре увеличилось до 1,5 млн б/с по сравнению с 1,36 млн б/с в сентябре.

В то же время страны, не входящие в ОПЕК, должны были снизить добычу в октябре на 34 тысячи б/с, но фактически увеличили ее на 150 тысяч б/с - до 15,15 млн б/с, в основном за счет Казахстана и частично - России. В результате страны не-ОПЕК сократили отставание от разрешенных квот с 2,2 млн б/с в сентябре до 2 млн б/с в октябре.