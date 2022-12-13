SOCAR изучает международный опыт в сфере инноваций - Заур Гурбанов

БАКУ /Trend/ - SOCAR изучает международный опыт в сфере инноваций и анализирует то, как его можно применить на предприятиях.

Об этом сказал во вторник вице-президент компании Заур Гурбанов в ходе Инновационного саммита, передает Trend.

«На дочерних предприятиях SOCAR широко применяются инновации. Например, у SOCAR Turkiye имеется инновационный центр в рамках деятельности по переработке. Он тесно сотрудничает с правительством и участвует во многих проектах, финансируемых правительством Турции и ЕС», - сказал Гурбанов.

По его словам, SOCAR Turkiye успешно реализует программу трансформации, которая также будет инновационной; что связано с корпоративными ценностями компании.

В рамках программы уже реализовано 600 инновационных идей. Это оказало огромное влияние на общую производительность компании, сказал Гурбанов.

"Есть и другие примеры применения инноваций, среди которых производство "зеленого" водорода в Швейцарии и использование солнечных батарей в Грузии", - добавил он.

По словам Гурбанова, за последние 15 лет SOCAR расширила географию бизнеса, и это такие страны, как Турция, Румыния, Грузия, Украина, Швейцария.